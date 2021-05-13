Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Месси ищут дом в Париже

13 Мая 2021, 18:18,

Известное парижское агентство, специализирующееся на люксовой недвижимости, ищет дом во французской столице по запросу форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает le10sport.

Отмечается, что Месси уже были предложены несколько вариантов домов, однако они не устроили аргентинца.

Ранее слухи связывали Лионеля Месси с переходом в «ПСЖ», но в последнее время аргентинца сватают во французский гранд не так активно.

Действующий трудовой договор Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца сезона, то есть в обозримом будущем аргентинец может обрести статус свободного агента.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
13 Мая 2021, 19:11

как же интересно посмотреть на него за пределами Испанской Ла-лиги, а если туда же переметнется КР то это будет бомбезная новость (+ пристуствие на поле Неймара, с другой стороны это и может навредить и без того небезупречной химии внутри команды) и весь футбольный мир будет смотреть только матчи ПСЖ, а сколько бабла срубит клуб если осуществит хотя бы половину этого проекта...

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Alex1972
13 Мая 2021, 19:53

Бомбезная новость, увы, не может осуществиться.... Эгоизм кое-кого не даст ход делу.... В ПСЖ не дураки... Полный бокал лучше, чем переполненный....

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