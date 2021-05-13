​Месси ищут дом в Париже

Известное парижское агентство, специализирующееся на люксовой недвижимости, ищет дом во французской столице по запросу форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает le10sport.

Отмечается, что Месси уже были предложены несколько вариантов домов, однако они не устроили аргентинца.

Ранее слухи связывали Лионеля Месси с переходом в «ПСЖ», но в последнее время аргентинца сватают во французский гранд не так активно.

Действующий трудовой договор Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца сезона, то есть в обозримом будущем аргентинец может обрести статус свободного агента.