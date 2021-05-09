​Обамеянг извинился перед фанатами «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг принёс извинения фанатам за неудачный сезон.

На неделе «Арсенал» вылетел из Лиги Европы, уступив в полуфинале «Вильярреалу». Что касается чемпионата Англии, то команда располагается только в средине турнирной таблицы.

«Это был очень тяжёлый сезон для фанатов «Арсенала». Мы отчаянно хотели подарить вам что-то хорошее в этом сезоне, и мне очень жаль, что мы не смогли сделать этого», - слова Обамеянга, опубликованные в программке к матчу против «Вест Бромвича» приводит портал Goal.com.

Матч между «Арсеналом» и «Вест Бромвичем» пройдёт 9 мая.