​Артета: «Состав «Арсенала» нужно менять»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий по поводу ситуации, в которой оказалась команда. «Канониры» располагаются только на экваторе турнирной таблицы английской Премьер-лиги.

«Состав «Арсенала» нужно менять. В декабре уже было много изменений, чего не происходило годами. Это говорит нам о том, где мы были. Придётся что-то изменить, и владельцы клуба это поддержат.

Верю ли я в свою способность тренировать топ-команду? Да», - приводит слова Артеты The Guardian.

Добавим, что на неделе «Арсенал» вылетел из Лиги Европы на стадии 1/2 финала, уступив «Вильярреалу».