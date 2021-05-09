Артета: «Нам нужна была эта победа»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Вест Бромвичем» (3:1).

«Нам нужна была эта победа. Прошлого много времени с нашей последней победы дома. Мы забили три фантастических гола и играли здорово.

Вылет из Лиги Европы? Там совсем другие игры, были моменты, в которых мы могли сыграть гораздо лучше. Мы постараемся набирать по три очка в каждом следующем матче, посмотрим, на каком месте закончим сезон. Единственное, что мы должны делать – это побеждать», - цитирует испанского специалиста BT Sport.

После 35 туров «Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.