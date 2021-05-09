«Арсенал» отправил «Вест Бромвич» в Чемпионшип

В 35-м туре АПЛ «Арсенал» принимал «Вест Бромвич» и уверенно добился победы - 3:1. В начале матча «дрозды» сотрясли перекладину, но к перерыву пропустили дважды. Эмил Смит-Роу у линии вратарской замкнул прострел Букайо Саки, а вскоре Николя Пепе завершил прорыв ударом в девятку. Интрига вернулась в середине второго тайма, Матеус Перейра вколотил мяч в сетку, а точку поставил Виллиан метким ударом со штрафного.

«Арсенал» поднялся на девятое место, а его соперник отправляется в Чемпионшип.