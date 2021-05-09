Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Арсенал» отправил «Вест Бромвич» в Чемпионшип

09 Мая 2021, 22:57,

В 35-м туре АПЛ «Арсенал» принимал «Вест Бромвич» и уверенно добился победы - 3:1. В начале матча «дрозды» сотрясли перекладину, но к перерыву пропустили дважды. Эмил Смит-Роу у линии вратарской замкнул прострел Букайо Саки, а вскоре Николя Пепе завершил прорыв ударом в девятку. Интрига вернулась в середине второго тайма, Матеус Перейра вколотил мяч в сетку, а точку поставил Виллиан метким ударом со штрафного.

«Арсенал» поднялся на девятое место, а его соперник отправляется в Чемпионшип.

Протокол игры  
Арсенал 3:1 Вест Бромвич
(1:0) Смит-Роу Эмил 29'    
(2:0) Пепе Николя 35'    
    67' Перейра Матеус (2:1)
(3:1) Виллиан Боргес 90'    
Лено Бернд Чамберс Калум Холдинг Роб Габриэль дос Сантос Сака Букайо Эльнени Мохамед Себальос Дани   70'   77' (Парти Томас (   77') Пепе Николя Смит-Роу Эмил   63' (Тирни Киран (   63') Виллиан Боргес Мартинелли Габриэл   60' (Ляказетт Александр (   60')
Запасные: Нкетиа Эдди Бельерин Эктор Эдегор Мартин Рунарссон Рунар Обамеянг Пьер-Эмерик Седрик Соареш
Джонстон Сэм Ферлонг Дарнелл Аджайи Олувасемилого Бартли Кайл Таунсед Конор Йокушлу Окай Робинсон Каллум   68' (Диангана Грэди (   68') Галлахер Конор   76' Филлипс Мэтт Перейра Матеус Диань Мбайе   56' (Робсон-Кану Хэл (   56'   62')
Запасные: Caleb Taylor Ливермор Джейк Баттон Дэвид Пелтьер Ли Ахерн-Грант Карлан О'Ши Дара Taylor Gardner-Hickman
09 мая. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Вест Бромвич
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