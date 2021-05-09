«Арсенал» отправил «Вест Бромвич» в Чемпионшип

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09 Мая 2021, 22:57,
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В 35-м туре АПЛ «Арсенал» принимал «Вест Бромвич» и уверенно добился победы - 3:1. В начале матча «дрозды» сотрясли перекладину, но к перерыву пропустили дважды. Эмил Смит-Роу у линии вратарской замкнул прострел Букайо Саки, а вскоре Николя Пепе завершил прорыв ударом в девятку. Интрига вернулась в середине второго тайма, Матеус Перейра вколотил мяч в сетку, а точку поставил Виллиан метким ударом со штрафного.
«Арсенал» поднялся на девятое место, а его соперник отправляется в Чемпионшип.
Протокол игры
|Арсенал
|3:1
|Вест Бромвич
|(1:0) Смит-Роу Эмил 29'
|(2:0) Пепе Николя 35'
|67' Перейра Матеус (2:1)
|(3:1) Виллиан Боргес 90'
Лено Бернд • Чамберс Калум • Холдинг Роб • Габриэль дос Сантос • Сака Букайо • Эльнени Мохамед • Себальос Дани 70' 77' ( Парти Томас ( 77') • Пепе Николя • Смит-Роу Эмил 63' ( Тирни Киран ( 63') • Виллиан Боргес • Мартинелли Габриэл 60' ( Ляказетт Александр ( 60')
Запасные: Нкетиа Эдди • Бельерин Эктор • Эдегор Мартин • Рунарссон Рунар • Обамеянг Пьер-Эмерик • Седрик Соареш
Джонстон Сэм • Ферлонг Дарнелл • Аджайи Олувасемилого • Бартли Кайл • Таунсед Конор • Йокушлу Окай • Робинсон Каллум 68' ( Диангана Грэди ( 68') • Галлахер Конор • 76'Филлипс Мэтт • Перейра Матеус • Диань Мбайе 56' ( Робсон-Кану Хэл ( 56' ) 62'
Запасные: Caleb Taylor • Ливермор Джейк • Баттон Дэвид • Пелтьер Ли • Ахерн-Грант Карлан • О'Ши Дара • Taylor Gardner-Hickman
09 мая. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Лондон, Вест Бромвич