Смит-Роу – о победе над «Вест Бромвичем»: «В последние дни в команде царило подавленное настроение»

Полузащитник «Арсенал» Эмил Смит-Роу прокомментировал победу над «Вест Бромвичем» (3:1).

«В последние несколько дней в команде было подавленное настроение, было важно прийти в норму. Я почувствовал, что во втором тайме мы нашли свою игру и заслуженно победили.

Наконец-то я забил первый гол за «Арсенал» в английской Премьер-лиге, играть за этот клуб было моей мечтой.

Вылет из Лиги Европы? Это очень сложно, конечно, никто не хочет проигрывать в полуфинале Лиги Европы, но нельзя падать духом». – цитирует полузащитника BT Sport.

20-летний англичанин сыграл 17 матчей в нынешнем сезоне чемпионата Англии, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.