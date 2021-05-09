Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Смит-Роу – о победе над «Вест Бромвичем»: «В последние дни в команде царило подавленное настроение»

09 Мая 2021, 23:25,

Полузащитник «Арсенал» Эмил Смит-Роу прокомментировал победу над «Вест Бромвичем» (3:1).

«В последние несколько дней в команде было подавленное настроение, было важно прийти в норму. Я почувствовал, что во втором тайме мы нашли свою игру и заслуженно победили.

Наконец-то я забил первый гол за «Арсенал» в английской Премьер-лиге, играть за этот клуб было моей мечтой.

Вылет из Лиги Европы? Это очень сложно, конечно, никто не хочет проигрывать в полуфинале Лиги Европы, но нельзя падать духом». – цитирует полузащитника BT Sport.

20-летний англичанин сыграл 17 матчей в нынешнем сезоне чемпионата Англии, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Эмил Смит-Роу
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