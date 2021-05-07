«Арсенал» должен уволить Артету и назначить Поттера - мнение

Поражение «Арсенала» от испанского «Вильярреала» в рамках полуфинала Лиги Европы усугубило положение дел в стане лондонского клуба. Британское издание Express считает, что боссам «Арсенала» следует уволить Артету и назначить на должность главного тренера Грэмма Поттера из «Тоттенхэма», нанеся по конкуренту дополнительный удар. Основная проблема в том, что Артета пытается подражать тактике своего бывшего наставника – Хосепа Гвардиолы, но его решения провалились.

Напомним, «канониры» вылетели из Лиги Европы, уступив в полуфинале испанскому «Вильярреалу». В Премьер-лиге лондонцы располагаются лишь на девятом месте, набрав 49 баллов после 34 туров.