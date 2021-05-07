Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Арсенал» должен уволить Артету и назначить Поттера - мнение

07 Мая 2021, 21:00,
Поражение «Арсенала» от испанского «Вильярреала» в рамках полуфинала Лиги Европы усугубило положение дел в стане лондонского клуба. Британское издание Express считает, что боссам «Арсенала» следует уволить Артету и назначить на должность главного тренера Грэмма Поттера из «Тоттенхэма», нанеся по конкуренту дополнительный удар. Основная проблема в том, что Артета пытается подражать тактике своего бывшего наставника – Хосепа Гвардиолы, но его решения провалились.  

Напомним, «канониры» вылетели из Лиги Европы, уступив в полуфинале испанскому «Вильярреалу». В Премьер-лиге лондонцы располагаются лишь на девятом месте, набрав 49 баллов после 34 туров.




Евро-Футбол.Ру Глагоцкий Андрей
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета, Грэм Поттер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола