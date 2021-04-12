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«Манчестер Юнайтед» хочет удержать Кавани

12 Апреля 2021, 16:28,

«Манчестер Юнайтед» хочет удержать нападающего Эдинсона Кавани.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, клуб ждёт решения от уругвайца. Несколько дней назад состоялась встреча между руководством «Манчестер Юнайтед» и агентами футболиста, но к консенсусу сторонам прийти не удалось. «Манкунианцы» с радостью продлили бы контракт с Кавани ещё на год, но Эдинсон попросил время, чтобы взвесить все плюсы и минусы со своей семьёй. У нападающего есть предложение от «Бока Хуниорс», аргентинский клуб готов заключить с опытным футболистом контракт на два года.

Кавани сыграл двадцать девять матчей за «манкунианцев» в нынешнем сезоне, забил восемь голов и отдал две голевые передачи.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани
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