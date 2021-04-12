«Манчестер Юнайтед» хочет удержать Кавани

«Манчестер Юнайтед» хочет удержать нападающего Эдинсона Кавани.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, клуб ждёт решения от уругвайца. Несколько дней назад состоялась встреча между руководством «Манчестер Юнайтед» и агентами футболиста, но к консенсусу сторонам прийти не удалось. «Манкунианцы» с радостью продлили бы контракт с Кавани ещё на год, но Эдинсон попросил время, чтобы взвесить все плюсы и минусы со своей семьёй. У нападающего есть предложение от «Бока Хуниорс», аргентинский клуб готов заключить с опытным футболистом контракт на два года.

Кавани сыграл двадцать девять матчей за «манкунианцев» в нынешнем сезоне, забил восемь голов и отдал две голевые передачи.