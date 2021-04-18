Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гринвуд – о шансах на чемпионство: «Надеюсь, что «Манчестер Сити» будет терять очки»

18 Апреля 2021, 21:26,

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд прокомментировал победу над «Бёрнли» (3:1).

«Это была тяжёлая игра, нападающие «Бёрнли» представляли серьёзную угрозу, поэтому нам необходимо было надежно сыграть в обороне. Они уже обыгрывали нас здесь, но главное, что нам удалось победить сегодня и набрать важные очки.

Мои голы? Мне нравится забивать. Доволен сегодняшними голами.

Шансы на чемпионство? Никогда не надо терять надежду, «Манчестер Сити» может ошибиться, а нам нужно сконцентрироваться на следующих играх. Произойти может всё, что угодно, надеюсь, что они потеряют очки в оставшихся матчах», - цитирует Гринвуда Sky Sports.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Мэйсон Гринвуд
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола