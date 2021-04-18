Гринвуд – о шансах на чемпионство: «Надеюсь, что «Манчестер Сити» будет терять очки»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд прокомментировал победу над «Бёрнли» (3:1).

«Это была тяжёлая игра, нападающие «Бёрнли» представляли серьёзную угрозу, поэтому нам необходимо было надежно сыграть в обороне. Они уже обыгрывали нас здесь, но главное, что нам удалось победить сегодня и набрать важные очки.

Мои голы? Мне нравится забивать. Доволен сегодняшними голами.

Шансы на чемпионство? Никогда не надо терять надежду, «Манчестер Сити» может ошибиться, а нам нужно сконцентрироваться на следующих играх. Произойти может всё, что угодно, надеюсь, что они потеряют очки в оставшихся матчах», - цитирует Гринвуда Sky Sports.