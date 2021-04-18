«Манчестер Юнайтед» лишь на последних минутах дожал «Бёрнли»

В 32-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» играл против аутсайдеров из «Бёрнли». Казалось, что «красные дьяволы» должны легко добыть три очка, но не все было так просто. Манкуниацы не реализовали свои шансы в первом тайме. Сразу после перерыва Маркус Рэшфорд здорово прорвался к воротам и нашел на дальней штангу Мэйсона Гринвуда, однако гости тут же отыгрались, когда Джеймс Тарковски метко пробил после подачи углового. В итоге команда Уле Гуннара Сульшера вырвала победу в концовке, когда Гринвуд сместился в центр справа и рикошетом от защитника отправил мяч в сетку. Перед свистком в контратаке Эдинсон Кавани поразил фактически пустые ворота - 3:1.

«МЮ» в восьми очках от первого места и на 10 баллов оторвался от «Лестера».