«Манчестер Юнайтед» лишь на последних минутах дожал «Бёрнли»

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18 Апреля 2021, 19:58,
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В 32-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» играл против аутсайдеров из «Бёрнли». Казалось, что «красные дьяволы» должны легко добыть три очка, но не все было так просто. Манкуниацы не реализовали свои шансы в первом тайме. Сразу после перерыва Маркус Рэшфорд здорово прорвался к воротам и нашел на дальней штангу Мэйсона Гринвуда, однако гости тут же отыгрались, когда Джеймс Тарковски метко пробил после подачи углового. В итоге команда Уле Гуннара Сульшера вырвала победу в концовке, когда Гринвуд сместился в центр справа и рикошетом от защитника отправил мяч в сетку. Перед свистком в контратаке Эдинсон Кавани поразил фактически пустые ворота - 3:1.
«МЮ» в восьми очках от первого места и на 10 баллов оторвался от «Лестера».
Протокол игры
|(1:0) Гринвуд Мэйсон 48'
|50' Тарковски Джеймс (1:1)
|(2:1) Гринвуд Мэйсон 84'
|(3:1) Кавани Эдинсон 90'
Хендерсон Дин • Уан-Биссака Аарон • 26'Линделоф Виктор • Магуайр Гарри • Шоу Люк • Мактоминай Скотт • Фред Сантос 46' ( Кавани Эдинсон ( 46') • Рэшфорд Маркус 84' ( Ван де Бек Донни ( 84') • Фернандеш Бруну • Погба Поль • Гринвуд Мэйсон
Запасные: Мата Хуан • Уильямс Брендон • Де Хеа Давид • Джеймс Дэниэл • Матич Неманья • Теллес Алекс • Туанзебе Аксел
Пикок-Фаррелл Бэйли • Лоутон Мэттью • Тарковски Джеймс • 89'Ми Бен • Тэйлор Чарли • Гудмундссон Йоханн 88' ( Родригес Джей ( 88') • Вествуд Эшли • Корк Джек • 57'Браунхилл Джош 88' ( Выдра Матей ( 88') • Макнил Дуайт • Вуд Крис
Запасные: Питерс Эрик • Норрис Уилл • Ричардсон Льюис • Данн Джимми • Стивенс Дейл • Бардсли Филипп • Нэрти Ричард
18 апреля. Стадион "Олд Траффорд".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Бёрнли
3 года этот мерзкий Бёрнли не могли дома обыграть. хорошо, что сегодня получилось дожать. пропуск Бруно и третья голевая комбинация - шикардос!
4 сезона подряд. 3 ничьи и поражение.