Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Манчестер Юнайтед» лишь на последних минутах дожал «Бёрнли»

18 Апреля 2021, 19:58,

В 32-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» играл против аутсайдеров из «Бёрнли». Казалось, что «красные дьяволы» должны легко добыть три очка, но не все было так просто. Манкуниацы не реализовали свои шансы в первом тайме. Сразу после перерыва Маркус Рэшфорд здорово прорвался к воротам и нашел на дальней штангу Мэйсона Гринвуда, однако гости тут же отыгрались, когда Джеймс Тарковски метко пробил после подачи углового. В итоге команда Уле Гуннара Сульшера вырвала победу в концовке, когда Гринвуд сместился в центр справа и рикошетом от защитника отправил мяч в сетку. Перед свистком в контратаке Эдинсон Кавани поразил фактически пустые ворота - 3:1.

«МЮ» в восьми очках от первого места и на 10 баллов оторвался от «Лестера».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли
(1:0) Гринвуд Мэйсон 48'    
    50' Тарковски Джеймс (1:1)
(2:1) Гринвуд Мэйсон 84'    
(3:1) Кавани Эдинсон 90'    
Хендерсон Дин Уан-Биссака Аарон   26' Линделоф Виктор Магуайр Гарри Шоу Люк Мактоминай Скотт Фред Сантос   46' (Кавани Эдинсон (   46') Рэшфорд Маркус   84' (Ван де Бек Донни (   84') Фернандеш Бруну Погба Поль Гринвуд Мэйсон
Запасные: Мата Хуан Уильямс Брендон Де Хеа Давид Джеймс Дэниэл Матич Неманья Теллес Алекс Туанзебе Аксел
Пикок-Фаррелл Бэйли Лоутон Мэттью Тарковски Джеймс   89' Ми Бен Тэйлор Чарли Гудмундссон Йоханн   88' (Родригес Джей (   88') Вествуд Эшли Корк Джек   57' Браунхилл Джош   88' (Выдра Матей (   88') Макнил Дуайт Вуд Крис
Запасные: Питерс Эрик Норрис Уилл Ричардсон Льюис Данн Джимми Стивенс Дейл Бардсли Филипп Нэрти Ричард
18 апреля. Стадион "Олд Траффорд".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Бёрнли
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Комментарии (2)
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1
Element-22
18 Апреля 2021, 20:10

3 года этот мерзкий Бёрнли не могли дома обыграть. хорошо, что сегодня получилось дожать. пропуск Бруно и третья голевая комбинация - шикардос!

0
Chicharito147
18 Апреля 2021, 20:14

4 сезона подряд. 3 ничьи и поражение.

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