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Сульшер: «Мы находимся в отличной форме»

18 Апреля 2021, 20:37,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Бёрнли» (3:1).

«Очень доволен результатом, мы не обыгрывали «Бёрнли» здесь с 2015 года. Пять побед подряд – это здорово, мы находимся в отличной форме.

Я всегда говорил, что в этом году мы должны стать лучше, у нас уже столько же очков сколько было в прошлом сезоне, если заработаем ещё, то это и будет показатель прогресса.

Мы хотим закончить сезон с трофеем, победив в Лиге Европы, у нас осталось много игр, необходимо быть сосредоточенными», - цитирует Сульшера Sky Sports.

После тридцати двух туров «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в английской Премьер-лиге.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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