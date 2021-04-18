Сульшер: «Мы находимся в отличной форме»

|
18 Апреля 2021, 20:37,
|
|
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Бёрнли» (3:1).
«Очень доволен результатом, мы не обыгрывали «Бёрнли» здесь с 2015 года. Пять побед подряд – это здорово, мы находимся в отличной форме.
Я всегда говорил, что в этом году мы должны стать лучше, у нас уже столько же очков сколько было в прошлом сезоне, если заработаем ещё, то это и будет показатель прогресса.
Мы хотим закончить сезон с трофеем, победив в Лиге Европы, у нас осталось много игр, необходимо быть сосредоточенными», - цитирует Сульшера Sky Sports.
После тридцати двух туров «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в английской Премьер-лиге.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер