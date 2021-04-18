Сульшер: «Мы находимся в отличной форме»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Бёрнли» (3:1).

«Очень доволен результатом, мы не обыгрывали «Бёрнли» здесь с 2015 года. Пять побед подряд – это здорово, мы находимся в отличной форме.

Я всегда говорил, что в этом году мы должны стать лучше, у нас уже столько же очков сколько было в прошлом сезоне, если заработаем ещё, то это и будет показатель прогресса.

Мы хотим закончить сезон с трофеем, победив в Лиге Европы, у нас осталось много игр, необходимо быть сосредоточенными», - цитирует Сульшера Sky Sports.

После тридцати двух туров «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в английской Премьер-лиге.