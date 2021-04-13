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Байи рассчитывает покинуть «Манчестер Юнайтед» летом

13 Апреля 2021, 23:37,

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает ESPN, Байи недоволен своим положением в команде, он уже отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта и рассчитывает покинуть стан «манкунианцев» летом. Интерес к Эрику проявляют клубы из Италии и Испании.

27-летний защитник сыграл пятнадцать матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах нынешнего сезона и отдал одну голевую передачу. Контракт Байи с английским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в пятнадцать миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Эрик Байи
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