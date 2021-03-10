«Птенцы» Гвардиолы опять побеждают: «Манчестер Сити» перещеголял «Саутгемптон» в открытом матче

В перенесённом матче 33-го тура «Манчестер Сити» принимал на «Этихаде» «Саутгемптон».

В этом году финал Кубка лиги состоится непривычно поздно – 25 апреля. На «Уэмбли» в то воскресенье сразятся «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». «Шпоры» свой перенесённый назад матч 33-го тура АПЛ уже сыграли 4 марта, когда минимально победили «Фулхэм». Ну а «Манчестер Сити» заблаговременно встречался с «Саутгемптоном» 10-го числа. Команда Гвардиолы имела шанс открыть новую победную серию, после того как их рекордную 21-матчевую выигрышную последовательность прервал в прошлые выходные в дерби «Манчестер Юнайтед».

Первая почти четверть часа отчётного матча прошла спокойно и непримечательно, после чего команды обменялись голами с интервалом в десять минут. Сначала радость забитого мяча испытали «небесно-голубые». Зинченко отпасовал с левого фланга, и Фоден не переиграл Маккарти, но на добивании дежурил Де Брёйне, отправивший мяч за ленточку рикошетом от перекладины (1:0).

А потом хозяева проспали включение гостей. Редмонд на левом полуфланге вклинился в подходящую зону для хорошего удара и обводящим выстрелом крутанул в дальний угол – Эдерсон отразил. Дальше «святые» заработали угловой с правого края. Вестергор опасно ударил головой, Эдерсон парировал, Вестергор попытался добить, и его прихватил Лапорт. Это пенальти. Уорд-Праус просто лупанул низом по центру, а Эдерсон упал вправо от себя (1:1).

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По истечении получаса игры случился спорный момент. Маккарти получил пас от защитника и далеко отпустил от себя мяч. Когда вратарь гостей опомнился, ему пришлось срубать Фодена в подкате. Тот не стал валяться на поле, а быстро поднялся, но острота ситуации была уже не той. Атака «Сити» завершилась угловым, и Джон Мосс не стал назначать ответный пенальти, хотя видеоассистенты вполне могли подсказать ему так сделать.

«Сити» не был надёжен сзади. Уорд-Праусу позволили пальнуть с подступов к штрафной – Эдерсон вытащил из-под перекладины. Плюс Дженепо из района одиннадцатиметровой пробил рядом с левой штангой, причём этого момента не было бы, если бы беспечные манкунианцы не потеряли мяч возле своей штрафной.

Но если бы не напортачил с поперечной обрезкой Адамс, то не положил бы Марез мяч точнёхонько в левый угол, и не ушли бы гости на перерыв в шкуре проигрывающей команды. А так счёт и вовсе ещё в первом тайме стал 3:1. На третьей добавленной минуте Марез вошёл в штрафную по правой инсайдной зоне и послал снаряд низом в дальнюю штангу, после чего на отскоке результативно сыграл Гюндоган.

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Во втором тайме хозяева без труда довели комбинацию цифр на табло до крупной. Салису около своей штрафной подарил мяч Фернандиньо, который сделал пас вперёд и вправо Фодену. Тот, в свою очередь, отдал поперечно Марезу, двинувшемуся чуть влево и поразившему низом ближний угол (4:1). Практически сразу «небесно-голубых» накрыла минутная потеря концентрации. Хозяева никак не могли сделать нормальный вынос и поплатились пропущенным голом с близкой дистанции за авторством Адамса (4:2).

Впрочем, никакой трагедии для манкунианцев не произошло, и пятый гол в чужие ворота снова дался им без сверхусилий. Сначала Фоден не сумел переиграть Маккарти из центральной зоны, но совсем скоро Фил записал в свой актив голевую передачу. Укрыв мяч корпусом, он сделал сверхкороткий пас на Де Брёйне, ввалившегося в штрафную и потревожившего правый угол (5:2).

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Оставшаяся часть матча оказалась лишь формальностью. Манкунианцы не стремились добивать своего соперника именно во что бы то ни стало, хотя несколько шансов забить шестой гол упустили, особенно в концовке. Предпосылок к серьёзному перелому игры не возникло, счёт не изменился. «Манчестер Сити» увеличил отрыв от своих городских соседей «Юнайтед» до четырнадцати очков, но это при одном так называемом лишнем матче. Ну что, команда Хосепа Гвардиолы начала новую внушительную победную серию?

Кирилл Иванцов