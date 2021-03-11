Хазенхюттль: «До гола «Манчестер Сити» только мы играли в футбол»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль удовлетворён игрой своей команды в матче 33-го тура Премьер-лиги против «Манчестер Сити» (2:5).

- Не на такой результат мы рассчитывали. Думаю, что он заслуженный, потому что соперник доминировал во втором тайме и все время был у наших ворот. Первый момент «Сити» был создан после 15 стартовых минут, до тех пор только мы играли в футбол. Мы сыграли смело и организованно, к тому же обновленной командой, потому что мы даже не ожидали, что столько игроков будет на непривычных позициях. Мы забили два мяча на этом стадионе, что удается далеко не каждой команде. Не лучший результат, но качество игры меня устроило, - заявил тренер после матча.