Гвардиола - о спорных пенальти: «Возможно, в один прекрасный день нам объяснят правила»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выделил некоторых подопечных после победы в матче 33-го тура АПЛ над «Саутгемптоном» (5:2).

- Соперник заставил нас немного помучаться. В целом всё было хорошо. Еще одна победа, и мы двигаемся к «Фулхэму». «Саутгемптон» насытил игроками центр поля и осложнил нам жизнь, - заявил испанский тренер после игры.

- Впрочем соперник позволял нам контратаковать. Победу принесли качества Рияда Мареза, Фила Фодена и Кевина де Брёйне. Также я не понимаю рук игроков «Арсенала» в матче с «Фулхэмом». Еще один пример - сегодняшний пенальти. Возможно, в один прекрасный день нам объяснят правила, - добавил Гвардиола.

После этой победы «Манчестер Сити» на 14 очков оторвался от второго места.