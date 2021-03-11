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Гвардиола - о спорных пенальти: «Возможно, в один прекрасный день нам объяснят правила»

11 Марта 2021, 00:10,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выделил некоторых подопечных после победы в матче 33-го тура АПЛ над «Саутгемптоном» (5:2).

- Соперник заставил нас немного помучаться. В целом всё было хорошо. Еще одна победа, и мы двигаемся к «Фулхэму». «Саутгемптон» насытил игроками центр поля и осложнил нам жизнь, - заявил испанский тренер после игры.

- Впрочем соперник позволял нам контратаковать. Победу принесли качества Рияда Мареза, Фила Фодена и Кевина де Брёйне. Также я не понимаю рук игроков «Арсенала» в матче с «Фулхэмом». Еще один пример - сегодняшний пенальти. Возможно, в один прекрасный день нам объяснят правила, - добавил Гвардиола.

После этой победы «Манчестер Сити» на 14 очков оторвался от второго места.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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