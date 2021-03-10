Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Манчестер Сити» снова побеждает: «Саутгемптон» получил пять мячей в свои ворота

10 Марта 2021, 22:55,

В среду в Премьер-лиге Англии состоялся матч 33-го тура, в котором «Манчестер Сити» играл против «Саутгемптона». Соперники действовали на встречных курсах, а такой футбол на руку «горожанам». В итоге команда Хосепа Гвардиолы победила со счетом 5:2. У Кевина де Брёйне и Рияда Мареза по голевому дублю.

Отрыв «Сити» от второго места снова составляет 14 очков.

Протокол игры  
Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон
(1:0) Де Брёйне Кевин 15'    
    25' Уорд-Праус Джеймс (1:1)
(2:1) Марез Рияд 40'    
(3:1) Гюндоган Илкай 45'    
(4:1) Марез Рияд 55'    
    56' Адамс Че (4:2)
(5:2) Де Брёйне Кевин 59'    
Эдерсон Мораес Уокер Кайл Диаш Рубен Лапорт Эмерик Зинченко Александр   81' (МендиБенжамен (   81') Де Брёйне Кевин   72' (Агуэро Серхио (   72') Фернандиньо Фернандо   82' Гюндоган Илкай Марез Рияд   61' (Торрес Ферран (   61') Силва Бернарду Фоден Фил
Запасные: Стерлинг Рахим Стеффен Закари Родри Эрнандес Канселу Жоау Жезус Габриэль Стоунс Джон
Маккарти Алекс Бертранд Райан Беднарек Ян Вестергор Янник Салису Мохаммед Армстронг Стюарт   72' (Уоттс Калеб (   72') Стивенс Джек   63' (Диалло Ибраима (   63') Уорд-Праус Джеймс Дженепо Мусса   46' (Телла Нейтан (   46') Редмонд Натан Адамс Че
Запасные: Уокер-Питерс Кайл Н'Лундулу Даниэл Ферри Уилл Минамино Такуми Рамсей Кейн Форстер Фрейзер
10 марта. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Саутгемптон
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Комментарии (1)
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0
ингерман
10 Марта 2021, 22:59

ай.. спокойно-буднично-наклассе.. )))

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