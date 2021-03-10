«Манчестер Сити» снова побеждает: «Саутгемптон» получил пять мячей в свои ворота

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10 Марта 2021, 22:55,
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В среду в Премьер-лиге Англии состоялся матч 33-го тура, в котором «Манчестер Сити» играл против «Саутгемптона». Соперники действовали на встречных курсах, а такой футбол на руку «горожанам». В итоге команда Хосепа Гвардиолы победила со счетом 5:2. У Кевина де Брёйне и Рияда Мареза по голевому дублю.
Отрыв «Сити» от второго места снова составляет 14 очков.
Протокол игры
|(1:0) Де Брёйне Кевин 15'
|25' Уорд-Праус Джеймс (1:1)
|(2:1) Марез Рияд 40'
|(3:1) Гюндоган Илкай 45'
|(4:1) Марез Рияд 55'
|56' Адамс Че (4:2)
|(5:2) Де Брёйне Кевин 59'
Эдерсон Мораес • Уокер Кайл • Диаш Рубен • Лапорт Эмерик • Зинченко Александр 81' ( МендиБенжамен ( 81') • Де Брёйне Кевин 72' ( Агуэро Серхио ( 72') • Фернандиньо Фернандо • 82'Гюндоган Илкай • Марез Рияд 61' ( Торрес Ферран ( 61') • Силва Бернарду • Фоден Фил
Запасные: Стерлинг Рахим • Стеффен Закари • Родри Эрнандес • Канселу Жоау • Жезус Габриэль • Стоунс Джон
Маккарти Алекс • Бертранд Райан • Беднарек Ян • Вестергор Янник • Салису Мохаммед • Армстронг Стюарт 72' ( Уоттс Калеб ( 72') • Стивенс Джек 63' ( Диалло Ибраима ( 63') • Уорд-Праус Джеймс • Дженепо Мусса 46' ( Телла Нейтан ( 46') • Редмонд Натан • Адамс Че
Запасные: Уокер-Питерс Кайл • Н'Лундулу Даниэл • Ферри Уилл • Минамино Такуми • Рамсей Кейн • Форстер Фрейзер
10 марта. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Сити, Саутгемптон
ай.. спокойно-буднично-наклассе.. )))