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Анчелотти: «Я провёл в «Эвертоне» год и чувствую себя прекрасно»

25 Февраля 2021, 20:25,

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил, что его всё устраивает в английском клубе.

«Я хотел бы работать в «Эвертоне» во время открытия нового стадиона. Для меня это стало бы достижением. Если я доработаю контракт до конца – это будет значить, что я здорово справляюсь со своими обязанностями. Конечно, в таком случае соглашение будет продлено. Я провёл в этом клубе один год, чувствую здесь себя прекрасно и хочу работать здесь как можно дольше», - цитирует Анчелотти The Guardian.

После двадцати четырех туров «Эвертон» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Эвертон, Карло Анчелотти
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