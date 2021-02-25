Анчелотти: «Я провёл в «Эвертоне» год и чувствую себя прекрасно»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил, что его всё устраивает в английском клубе.

«Я хотел бы работать в «Эвертоне» во время открытия нового стадиона. Для меня это стало бы достижением. Если я доработаю контракт до конца – это будет значить, что я здорово справляюсь со своими обязанностями. Конечно, в таком случае соглашение будет продлено. Я провёл в этом клубе один год, чувствую здесь себя прекрасно и хочу работать здесь как можно дольше», - цитирует Анчелотти The Guardian.

После двадцати четырех туров «Эвертон» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.