Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Анчелотти: «У «Эвертона» отличные шансы завершить сезон в топ-4»

02 Марта 2021, 08:15,

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти пообщался с журналистами после матча 26-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона». Встреча завершилась победой «ирисок» со счетом 1:0.

«У моей команды отличные шансы завершить сезон в топ-4. Команда будет стараться достичь этой цели. В Премьер-лиге идет серьезная борьба за попадание в первую четверку, и «Эвертон» должен быть рад, что участвует в ней. Мы обязаны улучшить игру в домашних поединках для дальнейшей борьбы за самые высокие места», - цитирует итальянского тренера Goal.

В настоящий момент «Эвертон» занимает седьмое место в АПЛ, отставая от идущего четвертым «Вест Хэма» на два очка.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эвертон, Карло Анчелотти
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола