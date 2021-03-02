Анчелотти: «У «Эвертона» отличные шансы завершить сезон в топ-4»

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти пообщался с журналистами после матча 26-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона». Встреча завершилась победой «ирисок» со счетом 1:0.

«У моей команды отличные шансы завершить сезон в топ-4. Команда будет стараться достичь этой цели. В Премьер-лиге идет серьезная борьба за попадание в первую четверку, и «Эвертон» должен быть рад, что участвует в ней. Мы обязаны улучшить игру в домашних поединках для дальнейшей борьбы за самые высокие места», - цитирует итальянского тренера Goal.

В настоящий момент «Эвертон» занимает седьмое место в АПЛ, отставая от идущего четвертым «Вест Хэма» на два очка.