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Быстрый гол помог «Эвертону» обыграть «Саутгемптон»

02 Марта 2021, 01:01,

В вынесенном на понедельник матче 26-го тура АПЛ «Эвертон» обыграл «Саутгемптон» со счётом 1:0. Игра не изобиловала опасными моментами, хотя соперники могли еще не раз изменить счет на табло. А все решила стремительная атака хозяев, которую начал голкипер, Ришарлисон проник в штрафную, обыграл голкипера и отправил мяч в сетку.

«Эвертон» идет наравне с «Ливерпулем» и делит шестое место, «Саутгемптон» продолжает катастрофическое падение в таблице.

Протокол игры  
Эвертон 1:0 Саутгемптон
(1:0) Ришарлисон 9'    
Пикфорд Джордан Холгейт Мэйсон Кин Майкл Годфри Бен Динь Люка Дукуре Абдулай Аллан Маркес Гомеш Андре   87' (Айуоби Алекс (   87') Сигурдссон Гильфи Калверт-Льюин Доминик Ришарлисон   90' (Кинг Джошуа (   90')
Запасные: Бродхед Нейтан Оньянго Тайлер Бернард Дуарте Нкунку Нильс Виржиния Жоау
Форстер Фрейзер Салису Мохаммед   63' (Телла Нейтан (   63'   80') Беднарек Ян Вестергор Янник Бертранд Райан Дженепо Мусса Армстронг Стюарт   77' Уорд-Праус Джеймс Редмонд Натан   88' (Уоттс Калеб (   88') Адамс Че   77' (Н'Лундулу Даниэл (   77') Ингс Дэнни
Запасные: Маккарти Алекс Стивенс Джек Янкевиц Александр Ферри Уилл Чауке Кгагело Рамсей Кейн
01 марта. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Эвертон, Саутгемптон
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