Быстрый гол помог «Эвертону» обыграть «Саутгемптон»

В вынесенном на понедельник матче 26-го тура АПЛ «Эвертон» обыграл «Саутгемптон» со счётом 1:0. Игра не изобиловала опасными моментами, хотя соперники могли еще не раз изменить счет на табло. А все решила стремительная атака хозяев, которую начал голкипер, Ришарлисон проник в штрафную, обыграл голкипера и отправил мяч в сетку.

«Эвертон» идет наравне с «Ливерпулем» и делит шестое место, «Саутгемптон» продолжает катастрофическое падение в таблице.