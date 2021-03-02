Быстрый гол помог «Эвертону» обыграть «Саутгемптон»

|
02 Марта 2021, 01:01,
|
|
В вынесенном на понедельник матче 26-го тура АПЛ «Эвертон» обыграл «Саутгемптон» со счётом 1:0. Игра не изобиловала опасными моментами, хотя соперники могли еще не раз изменить счет на табло. А все решила стремительная атака хозяев, которую начал голкипер, Ришарлисон проник в штрафную, обыграл голкипера и отправил мяч в сетку.
«Эвертон» идет наравне с «Ливерпулем» и делит шестое место, «Саутгемптон» продолжает катастрофическое падение в таблице.
Протокол игры
|Эвертон
|1:0
|Саутгемптон
|(1:0) Ришарлисон 9'
Пикфорд Джордан • Холгейт Мэйсон • Кин Майкл • Годфри Бен • Динь Люка • Дукуре Абдулай • Аллан Маркес • Гомеш Андре 87' ( Айуоби Алекс ( 87') • Сигурдссон Гильфи • Калверт-Льюин Доминик • Ришарлисон 90' ( Кинг Джошуа ( 90')
Запасные: Бродхед Нейтан • Оньянго Тайлер • Бернард Дуарте • Нкунку Нильс • Виржиния Жоау
Форстер Фрейзер • Салису Мохаммед 63' ( Телла Нейтан ( 63' ) • 80'Беднарек Ян • Вестергор Янник • Бертранд Райан • Дженепо Мусса • Армстронг Стюарт • 77'Уорд-Праус Джеймс • Редмонд Натан 88' ( Уоттс Калеб ( 88') • Адамс Че 77' ( Н'Лундулу Даниэл ( 77') • Ингс Дэнни
Запасные: Маккарти Алекс • Стивенс Джек • Янкевиц Александр • Ферри Уилл • Чауке Кгагело • Рамсей Кейн
01 марта. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Эвертон, Саутгемптон