Динь подписал новый долгосрочный контракт с «Эвертоном»

Защитник Люка Динь продлил контракт с «Эвертоном» и останется в Ливерпуле до лета 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба команды. Французу 27 лет, он провёл в составе «тоффис» два с половиной года после трансфера из «Барселоны» за 20 млн евро. Примечательно, что его трансферная стоимость выросла до 33 миллионов.

В текущем сезоне в активе Диня шесть результативных передач в 21 официальном матче за клуб. Всего же за «Эвертон» футболист забил 5 голов и 19 раз ассистировал партнерам в 97 поединках.

| Lucas Digne has signed a new long-term contract, committing his future to #EFC until the end of June 2025!