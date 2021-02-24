Динь подписал новый долгосрочный контракт с «Эвертоном»

|
24 Февраля 2021, 20:51,
|
|
Защитник Люка Динь продлил контракт с «Эвертоном» и останется в Ливерпуле до лета 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба команды. Французу 27 лет, он провёл в составе «тоффис» два с половиной года после трансфера из «Барселоны» за 20 млн евро. Примечательно, что его трансферная стоимость выросла до 33 миллионов.
В текущем сезоне в активе Диня шесть результативных передач в 21 официальном матче за клуб. Всего же за «Эвертон» футболист забил 5 голов и 19 раз ассистировал партнерам в 97 поединках.
| Lucas Digne has signed a new long-term contract, committing his future to #EFC until the end of June 2025!— Everton (@Everton) February 24, 2021
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Эвертон, Люка Динь