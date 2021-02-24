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Динь подписал новый долгосрочный контракт с «Эвертоном»

24 Февраля 2021, 20:51,

Защитник Люка Динь продлил контракт с «Эвертоном» и останется в Ливерпуле до лета 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба команды. Французу 27 лет, он провёл в составе «тоффис» два с половиной года после трансфера из «Барселоны» за 20 млн евро. Примечательно, что его трансферная стоимость выросла до 33 миллионов.

В текущем сезоне в активе Диня шесть результативных передач в 21 официальном матче за клуб. Всего же за «Эвертон» футболист забил 5 голов и 19 раз ассистировал партнерам в 97 поединках.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Эвертон, Люка Динь
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