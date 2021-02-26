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«Саутгемптон» потерял Ромеу до конца сезона

26 Февраля 2021, 18:27,

Полузащитник «Саутгемптона» Ориоль Ромеу пропустит оставшиеся матчи сезона из-за травмы голеностопа. 29-летний испанец покинул поле в концовке матча с «Лидсом» (0:3) во вторник и будет вынужден лечь под нож хирурга.

- У него перелом, и восстановление после травмы займет минимум три месяца, - приводит ВВС слова главного тренера «святых» Ральфа Хазенхюттля.

В понедельник в матче против «Эвертона» «Саутгемптону» также не помогут арендованный форвард Такуми Минамино,  защитник Кайл Уокер-Питерс, полузащитник Ибраима Диалло и нападающий Тео Уолкотт.

Ориоль Ромеу забил один гол и один раз ассистировал одноклубникам в 22 матчах сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Саутгемптон, Ориоль Ромеу
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