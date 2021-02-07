Эллардайс: «Недопустимо оставлять Кейна без опеки в своей штрафной»

Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс прокомментировал поражение от «Тоттенхэм» (0:2).

«Мы забили два гола, которые были отменены – это разочаровывает. С другой стороны, забитые голы означают, что мы способны создавать моменты.

Через десять минут после начала второго тайма мы позволили Кейну без опеки оказаться в нашей штрафной – это недопустимо. Мы должны играть более дисциплинированно.

Если посмотреть в таблицу, то у нас очень мало очков, мы должны побеждать не только конкурентов, но и команды, которые находятся в первой десятке», - приводит слова Эллардайса BT Sport.

«Вест Бромвич» расположился на предпоследнем месте в турнирной таблице АПЛ.