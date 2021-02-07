Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Эллардайс: «Недопустимо оставлять Кейна без опеки в своей штрафной»

07 Февраля 2021, 18:52,

Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс прокомментировал поражение от «Тоттенхэм» (0:2).

«Мы забили два гола, которые были отменены – это разочаровывает. С другой стороны, забитые голы означают, что мы способны создавать моменты.

Через десять минут после начала второго тайма мы позволили Кейну без опеки оказаться в нашей штрафной – это недопустимо. Мы должны играть более дисциплинированно.

Если посмотреть в таблицу, то у нас очень мало очков, мы должны побеждать не только конкурентов, но и команды, которые находятся в первой десятке», - приводит слова Эллардайса BT Sport.

«Вест Бромвич» расположился на предпоследнем месте в турнирной таблице АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Вест Бромвич, Сэм Эллардайс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»
«Барселона» чудом не проиграла «Гранаде», но была сильнее в овертайме
«Барселона» чудом не проиграла «Гранаде», но была сильнее в овертайме


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола