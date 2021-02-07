​Кейн вернулся в состав «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн достаточно быстро восстановился после травм двух лодыжек, полученных в матче против «Ливерпуля» десять дней назад. Главный бомбардир «шпор» оказался в стартовом составе команды на игру Премьер-лиги против «Вест Бромвича».

Ранее Кейн не смог помочь «Тоттенхэму» в играх против «Брайтона» и «Челси», которые были проиграны с одинаковым результатом 0:1.

Следить за матчем «Тоттенхэм» - «Вест Бромвич» можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult. Стартовый свисток в Лондоне прозвучит в три часа дня по московскому времени.