Моуринью: «Мы все страдали из-за плохих результатов, победа была необходима»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью остался доволен игрой своей команды в матче с «Вест Бромвичем» (2:0).

«Мне понравился настрой игроков, усилия, который они приложили, и желание доказать всем, что мы являемся хорошей командой. Конечно, мы все страдали из-за плохих результатов, победа была необходима. Это был принципиальный момент. Мы доминировали в первом тайме и могли снять все вопросы о победителе заранее. В перерыве я поговорил с командой всего лишь минуту, потому что мне всё нравилось.

Возвращение Кейна? Это особенный игрок в истории клуба, думаю, что он побьёт все возможные рекорды», - цитирует Моуринью BT Sport.