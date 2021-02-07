Сон – о возвращении Кейна: «Мы уже соскучились по нему»

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хынмин прокомментировал победу над «Вест Бромвичем» (2:0).

«Все парни хотели сегодня победить. Мы проиграли три матча подряд, поэтому было очень важно вернуться на правильный путь и начать вновь побеждать.

Кейн? Для нас он очень важен. Это один из лучших нападающих в мире, он отсутствовал всего пару игр, но мы уже соскучились по нему. Гарри вернулся и сразу забил – это то, что там было необходимо.

Я уверен, что мы можем добиваться ещё большего, чем сегодня. Я верю в свою команду», - приводит слова Сона BBC.

Сегодняшняя победа позволила подняться «Тоттенхэму» на седьмое место в турнирной таблице АПЛ.