Голы Кейна и Сона позволили «Тоттенхэму» прервать серию поражений

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07 Февраля 2021, 16:54,
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«Тоттенхэм» положил конец трёхматчевой серии поражений, одолев дома «Вест Бромвич» в рамках 23-го тура АПЛ. Команда Жозе Моуринью переиграла противника по всем статьям и забила два безответных гола. После перерыва результативно пробили по воротам восстановившийся после травмы Гарри Кейн и Хынмин Сон - 2:0.
«Тоттенхэм» с 36 очками потеснил «Челси» с седьмого места.
Протокол игры
|(1:0) Кейн Гарри 54'
|(2:0) Сон Хынмин 58'
Льорис Уго • Орье Серж 69' ( Доэрти Мэтт ( 69') • Санчес Давинсон • Алдервейрельд Тоби • Дэвис Бен • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Н'Домбеле Тангай • Лукас Моура • Ламела Эрик 64' 74' ( Бергвейн Стевен ( 74') • Сон Хынмин 90' ( Скарлетт Дейн ( 90') • Кейн Гарри
Запасные: Бэйл Гарет • Родон Джо • Сиссоко Мусса • Дайер Эрик • Винисиус Карлос • Харт Джо
Джонстон Сэм • Пелтьер Ли • Аджайи Олувасемилого • Бартли Кайл • Таунсед Конор • Сойерс Ромен 78' ( Йокушлу Окай ( 78') • Снодграсс Роберт 77' 80' ( Перейра Матеус ( 80') • Мэйтленд-Найлс Эйнсли • Галлахер Конор • 76'Ахерн-Грант Карлан 69' ( Филлипс Мэтт ( 69') • Диань Мбайе
Запасные: Робсон-Кану Хэл • Ливермор Джейк • Баттон Дэвид • Ферлонг Дарнелл • Робинсон Каллум • О'Ши Дара
07 февраля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Вест Бромвич, Гарри Кейн, Хынмин Сон