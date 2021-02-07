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Голы Кейна и Сона позволили «Тоттенхэму» прервать серию поражений

07 Февраля 2021, 16:54,

«Тоттенхэм» положил конец трёхматчевой серии поражений, одолев дома «Вест Бромвич» в рамках 23-го тура АПЛ. Команда Жозе Моуринью переиграла противника по всем статьям и забила два безответных гола. После перерыва результативно пробили по воротам восстановившийся после травмы Гарри Кейн и Хынмин Сон - 2:0.

«Тоттенхэм» с 36 очками потеснил «Челси» с седьмого места.

Протокол игры  
Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич
(1:0) Кейн Гарри 54'    
(2:0) Сон Хынмин 58'    
Льорис Уго Орье Серж   69' (Доэрти Мэтт (   69') Санчес Давинсон Алдервейрельд Тоби Дэвис Бен Хёйбьерг Пьер-Эмиль Н'Домбеле Тангай Лукас Моура Ламела Эрик   64'   74' (Бергвейн Стевен (   74') Сон Хынмин   90' (Скарлетт Дейн (   90') Кейн Гарри
Запасные: Бэйл Гарет Родон Джо Сиссоко Мусса Дайер Эрик Винисиус Карлос Харт Джо
Джонстон Сэм Пелтьер Ли Аджайи Олувасемилого Бартли Кайл Таунсед Конор Сойерс Ромен   78' (Йокушлу Окай (   78') Снодграсс Роберт   77'   80' (Перейра Матеус (   80') Мэйтленд-Найлс Эйнсли Галлахер Конор   76' Ахерн-Грант Карлан   69' (Филлипс Мэтт (   69') Диань Мбайе
Запасные: Робсон-Кану Хэл Ливермор Джейк Баттон Дэвид Ферлонг Дарнелл Робинсон Каллум О'Ши Дара
07 февраля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Вест Бромвич, Гарри Кейн, Хынмин Сон
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