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Гол Фодена в ворота «Брайтона» вывел «Манчестер Сити» на третье место

13 Января 2021, 22:54,

Global Look Press

В 18-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» играл против «Брайтона». В первом тайме у Кеина де Брёйне было три хорошие попытки, но мяч упорно не шел в ворота. А вот Фил Фоден прошёл опекуна и со средней дистанции вколотил мяч в сетку. После перерыва «горожане» увеличили давление, но блестяще играл голкипер другой команды, а где он не мог помочь, спасала штанга, как после удара Рияда Мареза.

Как итог 1:0, «Сити» уже на третьем месте в одном очке от «Ливерпуля» и в четырех - от «Манчестер Юнайтед».

Протокол игры  
Манчестер Сити 1:0 Брайтон
(1:0) Фоден Фил 44'    
Эдерсон Мораес Канселу Жоау Стоунс Джон Диаш Рубен Зинченко Александр Силва Бернарду Родри Эрнандес Гюндоган Илкай Марез Рияд   67' (Жезус Габриэль (   67') Де Брёйне Кевин Фоден Фил   82' (Стерлинг Рахим (   82')
Запасные: Уокер Кайл МендиБенжамен Стеффен Закари Харвуд-Беллис Тэйлор Фернандиньо Фернандо Luke Mbete-Tabu Торрес Ферран
Санчес Роберт Уэбстер Адам   77' Данк Льюис Бёрн Дэн Вельтман Йоел   62' Уайт Бен Прёппер Дэви   68' (Мопе Нил (   68') Бернардо Фернандес Тау Перси   68' (Марч Соломон (   68') Макаллистер Алексис Троссар Леандро   86' (Reda Khadra (   86')
Запасные: Зачири Анди Уолтон Кристиан Дженкс Тедди Гросс Паскаль Сандерс Макс Уир Дженсен
13 января. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Брайтон, Фил Фоден
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Комментарии (1)
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0
ингерман
13 Января 2021, 22:58

ай молодцы ребяты.. так держать! )))

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