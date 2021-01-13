Гол Фодена в ворота «Брайтона» вывел «Манчестер Сити» на третье место

В 18-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» играл против «Брайтона». В первом тайме у Кеина де Брёйне было три хорошие попытки, но мяч упорно не шел в ворота. А вот Фил Фоден прошёл опекуна и со средней дистанции вколотил мяч в сетку. После перерыва «горожане» увеличили давление, но блестяще играл голкипер другой команды, а где он не мог помочь, спасала штанга, как после удара Рияда Мареза.

Как итог 1:0, «Сити» уже на третьем месте в одном очке от «Ливерпуля» и в четырех - от «Манчестер Юнайтед».