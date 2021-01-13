Гол Фодена в ворота «Брайтона» вывел «Манчестер Сити» на третье место

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13 Января 2021, 22:54,
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В 18-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» играл против «Брайтона». В первом тайме у Кеина де Брёйне было три хорошие попытки, но мяч упорно не шел в ворота. А вот Фил Фоден прошёл опекуна и со средней дистанции вколотил мяч в сетку. После перерыва «горожане» увеличили давление, но блестяще играл голкипер другой команды, а где он не мог помочь, спасала штанга, как после удара Рияда Мареза.
Как итог 1:0, «Сити» уже на третьем месте в одном очке от «Ливерпуля» и в четырех - от «Манчестер Юнайтед».
Протокол игры
|(1:0) Фоден Фил 44'
Эдерсон Мораес • Канселу Жоау • Стоунс Джон • Диаш Рубен • Зинченко Александр • Силва Бернарду • Родри Эрнандес • Гюндоган Илкай • Марез Рияд 67' ( Жезус Габриэль ( 67') • Де Брёйне Кевин • Фоден Фил 82' ( Стерлинг Рахим ( 82')
Запасные: Уокер Кайл • МендиБенжамен • Стеффен Закари • Харвуд-Беллис Тэйлор • Фернандиньо Фернандо • Luke Mbete-Tabu • Торрес Ферран
Санчес Роберт • Уэбстер Адам • 77'Данк Льюис • Бёрн Дэн • Вельтман Йоел • 62'Уайт Бен • Прёппер Дэви 68' ( Мопе Нил ( 68') • Бернардо Фернандес • Тау Перси 68' ( Марч Соломон ( 68') • Макаллистер Алексис • Троссар Леандро 86' ( Reda Khadra ( 86')
Запасные: Зачири Анди • Уолтон Кристиан • Дженкс Тедди • Гросс Паскаль • Сандерс Макс • Уир Дженсен
13 января. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Сити, Брайтон, Фил Фоден
ай молодцы ребяты.. так держать! )))