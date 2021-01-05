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Де Брёйне: «Манчестер Сити» оказался не готовым к началу сезона»

05 Января 2021, 11:10,

Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне считает, что его команда могла бы лучше стартовать в сезоне 2020/21.

- Я думаю, сначала у нас было много проблем как с травмами, так и с отсутствием предсезонки. Психологически и физически мы оказались не готовыми к началу нового сезона. В декабре у нас вернулись в строй некоторые футболисты, мы вышли на новый уровень своей игры, победили в нескольких матчах и поднялись в таблице. У нас все еще восемь официальных матчей в январе, наверное, будет непросто, но думаю, что мы готовы к этому, а это главное, - приводит слова бельгийца Goal.

В первых восьми матчах «горожане» набрали всего 12 очков. Сейчас у команды семиматчевая серия без поражений.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне
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