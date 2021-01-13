Фоден стал лучшим бомбардиром «Манчестер Сити»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Филип Фоден открыл счёт в матче 18-го тура английской Премьер-лиги против «Брайтона» и стал лучшим бомбардиром команды во всех турнирах. Этот гол стал восьмым для англичанина в этом сезоне.

Всего 20-летний полузащитник провёл 21 матч, и помимо восьми мячей отметился также пятью голевыми передачами.

В текущем сезоне «Манчестер Сити» находится на шестой строчке в английской Премьер-лиге, отставая на 7 очков от лидирующего «Манчестер Юнайтед» (при этом у «горожан» есть два матча в запасе). После игры с «Брайтоном» ближайший матч подопечные Хосепа Гвардиолы проведут 17 января, когда на «Этихаде» примут «Кристал Пэлас» в 22:15 по московскому времени.