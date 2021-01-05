Гвардиола: «Уверен, что де Брёйне останется»

«Манчестер Сити» начал переговоры с полузащитником Кевином де Брёйне по поводу продления контракта, но бельгиец отвёрг первый предложенный вариант. Тем не менее, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола уверен, что де Брёйне продолжит карьеру на «Этихаде».

- Я уверен, что он останется, но в то же время мы должны уважать процесс, - сказал Гвардиола в интервью Sky Sports. - Я не знаю, как идут переговоры, так как не говорил на эту тему с Чики Бегиристайном, но он знает, насколько мы ценим Кевина не только как футболиста, но и как личность, насколько он важен для клуба. Но я не беспокоюсь. В конце концов, это его решение, надеюсь, что все закончится хорошо.

Де Брёйне присоединился к «Сити» в 2005 году и спустя три года подписал новый контракт на пять сезонов.