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Гвардиола: «Уверен, что де Брёйне останется»

05 Января 2021, 21:27,

Global Look Press

«Манчестер Сити» начал переговоры с полузащитником Кевином де Брёйне по поводу продления контракта, но бельгиец отвёрг первый предложенный вариант. Тем не менее, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола уверен, что де Брёйне продолжит карьеру на «Этихаде».

- Я уверен, что он останется, но в то же время мы должны уважать процесс, - сказал Гвардиола в интервью Sky Sports. - Я не знаю, как идут переговоры, так как не говорил на эту тему с Чики Бегиристайном, но он знает, насколько мы ценим Кевина не только как футболиста, но и как личность, насколько он важен для клуба. Но я не беспокоюсь. В конце концов, это его решение, надеюсь, что все закончится хорошо.

Де Брёйне присоединился к «Сити» в 2005 году и спустя три года подписал новый контракт на пять сезонов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Кевин де Брёйне
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Комментарии (2)
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0
Super fanat
05 Января 2021, 22:44

На сокращённый контракт уломает. Ну, или Зинченко в его футболку оденут :) "Отряд не заметил потери бойца".

0
LMI
05 Января 2021, 22:38

А куда же ему деваться
Только вот одно замечание - в 2005 году Кевин сопли гонял в Генке за молодежь

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