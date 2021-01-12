​Гвардиола рассказал, когда завершится изоляция Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пропустит ближайший матч команды в Премьер-лиге против «Брайтона». Об этом рассказал главный тренер команды Хосеп Гвардиола. Аргентинский футболист по-прежнему остаётся в изоляции после контакта с человеком, у которого выявили коронавирусную инфекцию.

«Агуэро до сих пор на карантине, в самоизоляции. Он вернётся через девять или десять дней», - рассказал Гвардиола на пресс-конференции.

В сезоне 2020/2021 Серхио Агуэро провёл за «Манчестер Сити» только девять матчей. В них нападающий записал на свой счёт два забитых гола.

«Манчестер Сити» и «Брайтон» сыграют тринадцатого января, стартовый свисток прозвучит в девять часов вечера по московскому времени.