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​Клопп выставил в обороне 19-летнего дебютанта: Составы на матч «Ливерпуль» - «Тоттенхэм»

16 Декабря 2020, 22:21,

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В центральном поединке тринадцатого тура чемпионата Англии сразятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Именно эти команды располагаются на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги, лондонцы идут выше только по разности мячей.

Главный тренер «красных» Юрген Клопп включил в основной состав 19-летнего защитника Риса Уильямса, для которого это дебют в Премьер-лиге. Полностью состав «Ливерпуля» выглядит так:

Алиссон, Александер-Арнольд, Уильямс, Фабиньо, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Джонс, Мане, Салах, Фирмино.

Жозе Моуринью, в свою очередь, включил таких игроков в состав «Тоттенхэма»:

Льорис, Орье, Алдервейрельд, Дайер, Дэвис, Хёйбьерг, Сиссоко, Бергвейн, Ло Чельсо, Сон, Кейн.

Следить за игрой «Ливерпуль» - «Тоттенхэм», которая стартует в одиннадцать часов вечера по Москве, можно будет в подробной текстовой трансляции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Тоттенхэм, Рис Уильямс
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