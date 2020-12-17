Клопп выиграл у Моуринью матч лидеров АПЛ: «Ливерпуль» добил «Тоттенхэм» на последних минутах

Главный матч среды состоялся в Англии: «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сцепились в рамках 13-го тура АПЛ.

В эпоху коронавируса нет ничего стабильного. Вот и в АПЛ лихорадит каждую команду, неудачные матчи неожиданно настигали каждого гранда, поэтому от 13-го до 1-го места всего-то восемь очков. «Арсенал» у зоны вылета, Манчестеры в середине турнирной таблицы, «Лестер» вновь среди претендентов на золото. Не сезон, а кладезь интриги. А в 13-м туре состоялся, наверное, самый значимый матч первого круга – «Ливерпуль» против «Тоттенхэма».

В прошлые выходные лидеры АПЛ словно сговорившись потеряли очки в гостях у аутсайдеров. «Шпоры» не удержали минимальный перевес над «Кристал Пэлас», а «Ливерпуль» с трудом отыгрался на «Крейвен Котэдж». Статус-кво сохранился, у соперников по 25 очков, тем интереснее смотреть их очную битву. Матч за первую строчку, матч за шесть очков, Клопп против Моуринью, называйте, как хотите.

Embed from Getty Images

По традиции центральных матчей АПЛ этого сезона, встреча началась осторожно. «Красные» давили на правах хозяев, но только нарвались на первый контрвыпад «шпор», сразу подуспокоились. Пришли со стандартом зато: после навеса Робертсона пробил Фирмино, однако Льорис в кошачьем прыжке взял мяч намертво. Шотландец на этом не успокоился. Следующий его прострел завершал уже Салах, тоже пробивший в руки Льорису. Но оказалось, что Мохамед просто пристреливался.

Давление «Ливерпуля» всё-таки «вылилось» на табло. Прорыв Джонса по флангу завершился потерей, но мяч достался Салаху и его удар из центра штрафной площади с помощью рикошета от Альдервейрельда стал голевым. «Красные» отличились логично, а вот «шпоры» против течения игры взяли да отыгрались через шесть минут в первой здравой атаке: в две передачи (Льорис и Ло Чельсо) вывели на ударную позицию Сона, Хынмин обогнал Трента и пробил Алиссона – 1:1. «Шпоры» отыгрались и вновь отдали «Ливерпулю» всё – мяч, территорию. Сами просто сидели в обороне.

Второй тайм уже прошёл в более равной борьбе. На старте у «Тоттенхэма» даже моменты чаще возникали. Но удару Бергвейна из штрафной площади и дальнему выстрелу Кейна точности не хватило. У «красных» опять же вся острота исходила от Салаха, который даже на угловом ударе открывался лучше всех. Однако его удар с линии штрафной площади Льорис парировал уверенно. В продолжении обмена ударами случились и два супермомента.

Embed from Getty Images

Сон остроумной передачей бросил Бергвейна на рандеву с Алиссоном, тот грамотно сместился в угол и бил в дальний, но хозяев спасла штанга. Через десять минут звенел уже каркас противоположных ворот: Садио Мане в штрафной площади развернул Орье и мощно пробил после заложенного финта. Только перекладина спасла Уго Льориса.

«Ливерпуль» до последних секунд не хотел мириться с ничейным результатом, но во втором тайме «Тоттенхэм» даже опаснее выглядел в редких атаках. Можно было назвать ничью лидеров АПЛ справедливой, но хозяева хотели завершить матч с единоличным лидерством и победой. Так и получилось. На девяностой минуте Роберто Фирмино замкнул подачу Робертсона от угла поля - 2:1. Моуринью осталось лишь покачать головой на бровке, не удержали ничью его футболисты. Не смогли.