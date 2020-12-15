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Моуринью – о словах Клоппа: «Машиной для результатов был мой «Челси»

15 Декабря 2020, 19:51,

Global Look Press

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью перед матчем против «Ливерпуля» ответил на слова Юргена Клоппа о том, что португалец сделал из «шпор» машину для результатов.

«За несколько месяцев можно выдать период хороших результатов. Для создания машины для результатов нужно гораздо больше времени.

Машина для результатов – это «Ливерпуль» последних лет. Машина для результатов – это мой «Челси», который выиграл два титула АПЛ подряд.

Мы хорошая команда, которая много работает. «Ливерпуль» - это результат работы за 1894 дня. Если не ошибаюсь, именно столько Юрген Клопп руководит командой. «Тоттенхэм» - это результат работы за 390 дней. При этом многие из этих дней были карантинными», - цитирует Моуринью BBC.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Юрген Клопп
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