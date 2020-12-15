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​Клопп: «Моуринью сделал из «Тоттенхэма» машину для добычи результатов»

15 Декабря 2020, 19:24,

Global Look Press

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем против «Тоттенхэма» высказался по поводу соперника.

«Работа, которую Моуринью проделал в «Тоттенхэме», впечатляет. Он превратил команду в машину для добычи результатов.

«Тоттенхэм» - это не только контратаки. Невозможно быть лидером Премьер-лиги, играя только на контрактах. Мы не можем сдерживать только Хынмин Сона и Гарри Кейна, потому что у них хватает других хороших игроков, которые несут угрозу на других участках поля», - высказался Клопп на пресс-конференции.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» делят место на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Тоттенхэм, Юрген Клопп
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