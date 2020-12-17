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Клопп: «Ливерпуль» отлично сыграл против монстров контратак»

17 Декабря 2020, 09:22,

Global Look Press

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами после победы над лондонским «Тоттенхэмом» (2:1) в центральном матче 13-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы отлично сыграли против монстров контратак. «Ливерпуль» хорошо держал мяч. Соперник имел всего два момента, один из которых реализовал. За исключением этого мы полностью контролировали ход встречи. «Ливерпуль» набрал заслуженные три балла, я доволен», - цитирует немецкого специалиста BBC Radio 5 Live.

Благодаря вчерашней победе мерсисайдцы захватили лидерство в турнирной таблице АПЛ. На счету «Ливерпуля» 28 баллов. «Тоттенхэм» с 25 очками располагается на второй строчке.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Тоттенхэм, Юрген Клопп
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