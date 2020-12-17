Моуринью: «Сказал Клоппу, что лучшая команда проиграла»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от поединка против «Ливерпуля» в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги. «Шпоры» потерпели поражение со счетом 1:2.

«Тоттенхэм» был близок к успеху. Не к ничьей, а к победе. Однако мы не использовали свои шансы.

В этом матче «Ливерпуль» не выглядел чемпионом, на поле разницы не ощущалось. Я сказал Юргену Клоппу, что сегодня лучшая команда проиграла. Он не согласился», - приводит слова португальского специалиста Amazon.

После 13 туров «Ливерпуль» набрал 28 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. На счету «Тоттенхэма» 25 баллов, подопечные Моуринью располагаются на второй позиции.