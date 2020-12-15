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​Моуринью преуменьшил кадровые проблемы «Ливерпуля»

15 Декабря 2020, 17:41,

Global Look Press

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью перед матчем против «Ливерпуля» получил вопрос по поводу кадровых проблем, с которыми Юрген Клопп сталкивается в последнее время. Португалец преуменьшил проблемы мерсисайдцев.

«Дайте мне список травм «Ливерпуля» и список с одиннадцатью основными футболистами команды. Только один футболист получил серьёзную травму – это ван Дейк», - сказал Моуринью журналистам на пресс-конференции.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют на «Энфилде» в среду, шестнадцатого декабря. Команды делят место на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги, хотя «шпоры» формально лидируют из-за лучшей разности мячей.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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