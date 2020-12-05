Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Стерлинг установил рекорд АПЛ

05 Декабря 2020, 21:31,

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Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг установил рекорд английской Премьер-лиги. Как сообщает Opta, Стерлинг в матчах турнира заработал больше пенальти, чем любой другой футболист – 20.

Рахим Стерлинг является воспитанником «Ливерпуля». В 2015 году футболист перебрался из стана мерсисайдской команды в «Манчестер Сити» за 63,7 миллиона евро, если верить данным авторитетного портала transfermarkt.

Всего в английской Премьер-лиге Рахим Стерлинг провёл 268 матчей, забил 89 голов и отдал 65 результативных передач на партнёров.

Действующий контракт Рахима Стерлинга с «Манчестер Сити» рассчитан до средины 2023 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Рахим Стерлинг
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