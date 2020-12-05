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Гвардиола кричит про пять замен, но не делает ни одной – такого не было с «Манчестер Сити» 15 лет

05 Декабря 2020, 20:39,

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не так давно выступал за увеличение количества замен в матчах Премьер-лиги с трёх до пяти. Тем не менее, испанский тренер не является тем, кто любит делать перестановки по ходу игры.

В субботнем матче Премьер-лиги против «Фулхэма» тренер «Манчестер Сити» не сделал ни одной перестановки в составе – одиннадцать игроков провели на поле по девяносто минут.

Как сообщают гуру статистики из Opta, в последний раз «Манчестер Сити» проводил матч Премьер-лиги без замен ещё в апреле 2005 года, когда сыграл вничью с «Чарльтон Атлетик» (2:2).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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0
Gangsta City
05 Декабря 2020, 22:05

Прошу исправить заголовок. Слово "кричит" заменить на следующие варианты: "высказался", "мудро говорил", "упоминал", или "Гвардиола тактично ранее говорил об ..."

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