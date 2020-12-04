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Гвардиола пошутил насчёт даты завершения тренерской карьеры

04 Декабря 2020, 21:58,

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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порассуждал насчёт 700-го матча в тренерской карьере. Он состоится в субботу, когда «горожане» дома сыграют с «Фулхэмом».

- 700 матчей… Я намерен провести еще столько же, а после этого завершу карьеру. Я никогда не думал, что получится [руководить командой в 700 матчах]. Всё же хорошо пройти 700 матчей с небольшим количеством поражений, - заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что 49-летний испанец тренировал «Барселону Б», «Барселону», «Баварию» и сейчас «Манчестер Сити». Его футбол завоевал миллионы поклонников и много последователей по всему миру
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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