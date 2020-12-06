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​Гвардиола объяснил, почему не сделал ни одной замены

06 Декабря 2020, 10:26,

Depositphotos

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему не произвёл ни одной замены в субботнем матче чемпионата Англии против «Фулхэма», в котором его команда победила со счётом 2:0.

«Я хотел, чтобы ребята сыграли 90 минут, потому что большинство из них не сыграют в среду против «Марселя». А парни, которые не играли сегодня, сыграют в среду. Я решил дать игрокам по 90 минут, а также сохранить свежесть других игроков.

В Лиге чемпионов мы решили задачу по выходу из группы с первого места, но у нас есть мотивация. Мы уважаем турнирную конкуренцию. «Марсель» и «Олимпиакос» ещё борются за место в Лиге Европы», - приводит слова Гвардиолы Goal.com.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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