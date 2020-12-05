«Манчестер Сити» разобрался с «Фулхэмом» и вернулся в зону Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» провёл десятый матч в чемпионате Англии и на «Этихаде» не оставил шансов «Фулхэму», уже к середине первого тайма забив два гола. Сначала Рахим Стерлинг реализовал выход один на один с голкипером, а потом заработал пенальти, который мастерски исполнил Кевин де Брёйне. Бельгиец имел лучший из последовавших моментов, но после перерыва попал в каркас ворот. Как итог - победа «Манчестер Сити» (2:0) и выход «горожан» на четвертое место.