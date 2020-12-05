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«Манчестер Сити» разобрался с «Фулхэмом» и вернулся в зону Лиги чемпионов

05 Декабря 2020, 19:51,

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«Манчестер Сити» провёл десятый матч в чемпионате Англии и на «Этихаде» не оставил шансов «Фулхэму», уже к середине первого тайма забив два гола. Сначала Рахим Стерлинг реализовал выход один на один с голкипером, а потом заработал пенальти, который мастерски исполнил Кевин де Брёйне. Бельгиец имел лучший из последовавших моментов, но после перерыва попал в каркас ворот. Как итог - победа «Манчестер Сити» (2:0) и выход «горожан» на четвертое место.

Протокол игры  
Манчестер Сити 2:0 Фулхэм
(1:0) Стерлинг Рахим 5'    
(2:0) Де Брёйне Кевин 26'    
Эдерсон Мораес Канселу Жоау Стоунс Джон Диаш Рубен Менди Бенджамин Родри Эрнандес Гюндоган Илкай Марез Рияд Де Брёйне Кевин Стерлинг Рахим Жезус Габриэль
Запасные: Лапорт Эмерик Силва Бернарду Фоден Фил Гарсия Эрик Стеффен Закари Фернандиньо Фернандо Торрес Ферран
Ареола Альфонс Эйна Ола Андерсен Йоаким Адарабиойо Олуватосин Рид Бобби   72' (Камара Абубакар (   72') Замбо-Ангисса Андре-Франк Рид Харрисон   68' (Лемина Марио (   68') Робинсон Энтони Лофтус-Чик Рубен   83' (Кэрни Том (   83') Лукмен Адемола Кавалейру Иван
Запасные: Родак Марек Брайан Джо Рим Тим Митрович Александр
05 декабря. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Фулхэм
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