«Манчестер Сити» разобрался с «Фулхэмом» и вернулся в зону Лиги чемпионов

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05 Декабря 2020, 19:51,
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«Манчестер Сити» провёл десятый матч в чемпионате Англии и на «Этихаде» не оставил шансов «Фулхэму», уже к середине первого тайма забив два гола. Сначала Рахим Стерлинг реализовал выход один на один с голкипером, а потом заработал пенальти, который мастерски исполнил Кевин де Брёйне. Бельгиец имел лучший из последовавших моментов, но после перерыва попал в каркас ворот. Как итог - победа «Манчестер Сити» (2:0) и выход «горожан» на четвертое место.
Протокол игры
|Манчестер Сити
|2:0
|Фулхэм
|(1:0) Стерлинг Рахим 5'
|(2:0) Де Брёйне Кевин 26'
Ареола Альфонс • Эйна Ола • Андерсен Йоаким • Адарабиойо Олуватосин • Рид Бобби 72' ( Камара Абубакар ( 72') • Замбо-Ангисса Андре-Франк • Рид Харрисон 68' ( Лемина Марио ( 68') • Робинсон Энтони • Лофтус-Чик Рубен 83' ( Кэрни Том ( 83') • Лукмен Адемола • Кавалейру Иван
Запасные: Родак Марек • Брайан Джо • Рим Тим • Митрович Александр
05 декабря. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Сити, Фулхэм