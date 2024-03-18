«Алания» не забила два пенальти, но вырвала победу у «Тюмени» на 90-й минуте

Соперники по 23-му туру Мелбет-Первой лиги, «Тюмень» и «Алания», давно не побеждали, хотя идут в верхней части таблицы. Никто из них и сегодня мог не набрать полновесные три очка. Гости после перерыва упустили два супершанса - пенальти не забили Батраз Гурциев и Ислам Машуков. И только на 90-й минуте Аллон Бутаев смог распечатать ворота хозяева - 0:1.
Команда из Владикавказа догнала соперника в таблице и делит пятое место.
Протокол игры
|90'Бутаев Аллон (0:1)
Любаков Егор•Бем Александр•Петров Михаил• 86'Байтуков Руслан•Дружинин Игорь 63'64' (Никишин Кирилл (64') •Маркелов Иван46' (Коротаев Александр (46') •Шитов Виталий64' (Болотов Евгений (64') •Самойлов Денис•Насыров Исламжан90' (Касаткин Никита (90') •Москаленчик Илья• 27'Порохов Илья
Солдатенко Ростислав•Качмазов Сослан82' (Кобесов Давид (82') •Бутаев Аллон•Плиев Константин• 86'Багаев Алан•Тарба Заур 21'60' (Гаглоев Тарас (60') •Чочиев Алан•Цаллагов Ибрагим•Машуков Ислам•Гиоргобиани Николай•Гурциев Батраз82' (Шавлохов Давид (82')
18 марта.
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