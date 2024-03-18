«Алания» не забила два пенальти, но вырвала победу у «Тюмени» на 90-й минуте

Соперники по 23-му туру Мелбет-Первой лиги, «Тюмень» и «Алания», давно не побеждали, хотя идут в верхней части таблицы. Никто из них и сегодня мог не набрать полновесные три очка. Гости после перерыва упустили два супершанса - пенальти не забили Батраз Гурциев и Ислам Машуков. И только на 90-й минуте Аллон Бутаев смог распечатать ворота хозяева - 0:1.

Команда из Владикавказа догнала соперника в таблице и делит пятое место.