«Алания» победила впервые с 14 октября

Владикавказская «Алания» Евгения Калешина вечером 18 марта, наконец, выиграла. Это случилось в игре «барсов» против «Тюмени», прямого конкурента на вершине турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги.

Интересно, что до сегодняшнего дня последняя победа «Алании» в официальных матчах датирована 14 октября прошлого года. Тогда «барсы» ещё при Олеге Василенко обыграли «Ленинградец», одного из аутсайдеров лиги (2:0).

Что примечательно, с 14 октября «Алания» победила всего лишь один раз, если мы учтём и товарищеские матчи. Случилось это 2 февраля на сборах в игре с «Краснодаром-2» (1:0) из Второй лиги. А всего с 23 сентября «Алания» побеждала на футбольном поле лишь два раза.

Удивительно как при этом клуб остаётся в первой шестёрке команд, на данный момент у «барсов» - 36 очков и шестое место, отставание от первого – шесть баллов.