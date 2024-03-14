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Мелбет-Первая лига

Калешин будет штрафовать игроков «Алании» за встречи с агентами

14 Марта 2024 • 14:20 Комментировать
Тюмень
...
Алания
18.03 17:00

Наставник «Алании» Евгений Калешин принял решение штрафовать своих игроков за встречи с агентами в определённых местах.

Как утверждает Legalbet, Калешин запретил футболистам «Алании» проводить встречи с агентами на клубной базе, а также в гостиницах во время выездных матчей. Сообщается, что за нарушение данного правила игрокам предстоит заплатить штраф — 200 тысяч рублей.

Отметим, что ранее Калешин неоднократно выступал против футбольных агентов.

Напомним, 35-летний Калешин возглавляет «Аланию» с декабря 2023 года. На данный момент владикавказский клуб располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав зачетных 33 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Евгений Калешин

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