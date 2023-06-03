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Первая лига

«Кубань» выбила «Уфу» из Первой лиги, выиграв битву за выживание

03 Июня 2023 • 16:03 Комментировать (2)
Уфа
1:2
ФК Кубань
окончен

«Уфа» и «Кубань» бились за выживание в матче последнего тура Первой лиги. На 45-й минуте у хозяев игра рукой у своих ворот - пенальти. Нури Абдоков уверенно пробил в пустой угол ворот - 0:1. Александр Сандарчук вернул интригу, замкнув головой навес на дальнюю штангу. Но довольно быстро Илья Мосейчук вернул перевес гостей, сам прорвался к воротам и пульнул в ближнюю девятку.

«Кубань» финишировала на 14-м месте и избежала вылета, в отличие от противника, который стал третьим с конца.

Протокол игры  
Уфа1:2ФК Кубань
  45'Абдоков Нури (0:1)
(1:1) Сандрачук Александр58'  
  61'Мосейчук Илья (1:2)
Хамхоев ХазбулатНикитин Андрей ВладимировичЕрохин КонстантинСандрачук Александр 83' (Мухин Александр ( 83') Сухов Александр  54' 77' (Ахатов Данил ( 77') Хугаев АланКасинтура ЭгашПогосов АртёмКарп КэтэлинЕмельянов Данила 66' (Евсеев Алексей ( 66') Ортис Дилан  24' 64' (Минаев Роман ( 64')
Запасные: Кукушкин ИванТемников ИванЕрофеев ДаниилКонюхов ВадимЧернов АлексейГолубев АртёмМолтенинов Илья
Нестеренко ЮрийСидоров МаксимТаказов Сослан  24'Байрыев АзатЛобкарёв Владимир 60' (Рыбин Алексей ( 60') Чуперка ВалерийАбдоков Нури  51'Махатадзе Георгий 66' (Безденежных Игорь ( 66') Мосейчук Илья  61' 66' (Лаук Максим ( 66') Муталиев Аслан 61' (Родин Даниил ( 61') Щёткин Алексей 7' (Архипов Артём ( 7')
Запасные: Позняк АлександрЕщенко СергейСтаменкович МилошСмирнов Александр
03 июня.

 

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Комментарии (2)
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ингерман
03 Июня 2023 в 16:54
ай паказацельный маментик.. выбели гавенненька так рубик в пердив.. патома сами скатилися туды же.. зато рубик щас в вышке а уфа ужо во 2 лиге.. думаю и до ниё не датянець.. кхе-кхе..
wertygaz
03 Июня 2023 в 16:28
Стремительное падение Уфы, с след году видимо вообще расформируют. Это все заслуга Хабирова ему спорт вообще не нужен. Забил на все. Да и в республике нет ни одного собственного большого предприятия, энергетика в Роснефти, химия и газ в Газпроме. Им деньги тратить не с руки, а главе авторитета не хватит их заставить помочь клубу…
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