«Кубань» выбила «Уфу» из Первой лиги, выиграв битву за выживание

«Уфа» и «Кубань» бились за выживание в матче последнего тура Первой лиги. На 45-й минуте у хозяев игра рукой у своих ворот - пенальти. Нури Абдоков уверенно пробил в пустой угол ворот - 0:1. Александр Сандарчук вернул интригу, замкнув головой навес на дальнюю штангу. Но довольно быстро Илья Мосейчук вернул перевес гостей, сам прорвался к воротам и пульнул в ближнюю девятку.

«Кубань» финишировала на 14-м месте и избежала вылета, в отличие от противника, который стал третьим с конца.