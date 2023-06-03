«Кубань» выбила «Уфу» из Первой лиги, выиграв битву за выживание

«Уфа» и «Кубань» бились за выживание в матче последнего тура Первой лиги. На 45-й минуте у хозяев игра рукой у своих ворот - пенальти. Нури Абдоков уверенно пробил в пустой угол ворот - 0:1. Александр Сандарчук вернул интригу, замкнув головой навес на дальнюю штангу. Но довольно быстро Илья Мосейчук вернул перевес гостей, сам прорвался к воротам и пульнул в ближнюю девятку.
«Кубань» финишировала на 14-м месте и избежала вылета, в отличие от противника, который стал третьим с конца.
Протокол игры
|45'Абдоков Нури (0:1)
|(1:1) Сандрачук Александр58'
|61'Мосейчук Илья (1:2)
Хамхоев Хазбулат•Никитин Андрей Владимирович•Ерохин Константин•Сандрачук Александр83' (Мухин Александр (83') •Сухов Александр 54'77' (Ахатов Данил (77') •Хугаев Алан•Касинтура Эгаш•Погосов Артём•Карп Кэтэлин•Емельянов Данила66' (Евсеев Алексей (66') •Ортис Дилан 24'64' (Минаев Роман (64')
Нестеренко Юрий•Сидоров Максим•Таказов Сослан• 24'Байрыев Азат•Лобкарёв Владимир60' (Рыбин Алексей (60') •Чуперка Валерий•Абдоков Нури• 51'Махатадзе Георгий66' (Безденежных Игорь (66') •Мосейчук Илья 61'66' (Лаук Максим (66') •Муталиев Аслан61' (Родин Даниил (61') •Щёткин Алексей7' (Архипов Артём (7')
03 июня.
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