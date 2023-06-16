Григорян продлил контракт с «Кубанью»

Главный тренер «Кубани» Александр Григорян продлил контракт с краснодарским клубом.

По информации Metaratings, новое соглашение 56-летнего специалиста рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, Григорян возглавил «Кубань» в середине мая нынешнего года. По итогам минувшего розыгрыша Первой лиги команда из Краснодара заняла 14-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков в 34 проведённых матчах.

Отметим, что до «Кубани» Григорян работал в женском футболе, где возглавлял ЦСКА. Также в карьере тренера были мужские команды «Анжи», «Луч-Энергия», «Химки», «Тамбов», «Арарат» и «Тосно».