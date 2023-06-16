«Уфа» на своём официальном сайте объявила об уходе защитника Ивана Темникова.

Сообщается, что соглашение 34-летнего футболиста было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим Ивана за совместную работу и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры!» — говорится в сообщении, размещённом на сайте клуба.

Темников выступал за «Уфу» с сентября прошлого года. В минувшем сезоне защитник провёл 27 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ранее Темников защищал цвета таких известных клубов, как «Рубин», «Торпедо», «Урала» и московского «Динамо».

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша Первой лиги «Уфа» заняла 16-е место в турнирной таблице, не сумев сохранить прописку во втором по значимости дивизионе российского футбола.