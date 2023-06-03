«Алания» одолела «Динамо» из Махачкалы благодаря грубой ошибке голкипера

В последнем туре Первой лиги в кавказском дерби сыграли «Динамо» Махачкала и «Алания». В конце первого тайма голкипер гостей Георгий Натабашвили парировал пенальти от Ражаба Магомедова. Но после углового он ошибся на выходе, и Идар Шумахов открыл счет. В середине второй половины Николай Гиоргобиани со штрафного направил мяч в цель. Несколько минут, и голкипер «Динамо» пропустил мяч под ногой после передачи от партнера, а Батраз Гурциев поразил пустые ворота - 1:2. Команда из Владикавказа финиширует на третьем месте, соперник - на шестом.
Протокол игры
|(1:0) Шумахов Идар41'
|67'Гиоргобиани Николай (1:1)
|71'Гурциев Батраз (1:2)
Терновский Дмитрий76' (Магомедов Тимур (76') •Шумахов Идар•Алибеков Муталип•Сундуков Темиркан82' (Мулахусейнович Нардин (82') •Ковачевич Владимир•Красильниченко Олег•Атабаев Эрбол71' (Лисакович Руслан (71') •Глушков Никита Сергеевич•Юсупов Залимхан• 76'Магомедов Ражаб•Исаев Шамиль70' (Абдурагимов Рамазан (70')
Натабашвили Георгий• 86'Засеев Азамат• 38'Дауров Руслан 78'78' (Тарба Заур (78') • 84'Коротков Александр II•Шавлохов Давид•Багаев Алан28' (Кочиев Хетаг (28') • 31'Чочиев Алан•Дзахов Давид•Хадарцев Батраз46' (Гиоргобиани Николай (46') •Норчаев Хусаин46' (Гурциев Батраз (46') •Машуков Ислам78' (Плиев Константин (78')
03 июня.
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