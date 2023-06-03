«Алания» одолела «Динамо» из Махачкалы благодаря грубой ошибке голкипера

В последнем туре Первой лиги в кавказском дерби сыграли «Динамо» Махачкала и «Алания». В конце первого тайма голкипер гостей Георгий Натабашвили парировал пенальти от Ражаба Магомедова. Но после углового он ошибся на выходе, и Идар Шумахов открыл счет. В середине второй половины Николай Гиоргобиани со штрафного направил мяч в цель. Несколько минут, и голкипер «Динамо» пропустил мяч под ногой после передачи от партнера, а Батраз Гурциев поразил пустые ворота - 1:2. Команда из Владикавказа финиширует на третьем месте, соперник - на шестом.