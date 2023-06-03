Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

«Алания» одолела «Динамо» из Махачкалы благодаря грубой ошибке голкипера

03 Июня 2023 • 16:02 Комментировать
Динамо Махачкала
1:2
Алания
окончен

В последнем туре Первой лиги в кавказском дерби сыграли «Динамо» Махачкала и «Алания». В конце первого тайма голкипер гостей Георгий Натабашвили парировал пенальти от Ражаба Магомедова. Но после углового он ошибся на выходе, и Идар Шумахов открыл счет. В середине второй половины Николай Гиоргобиани со штрафного направил мяч в цель. Несколько минут, и голкипер «Динамо» пропустил мяч под ногой после передачи от партнера, а Батраз Гурциев поразил пустые ворота - 1:2. Команда из Владикавказа финиширует на третьем месте, соперник - на шестом.

 

Протокол игры  
Динамо Махачкала1:2Алания
(1:0) Шумахов Идар41'  
  67'Гиоргобиани Николай (1:1)
  71'Гурциев Батраз (1:2)
Терновский Дмитрий 76' (Магомедов Тимур ( 76') Шумахов ИдарАлибеков МуталипСундуков Темиркан 82' (Мулахусейнович Нардин ( 82') Ковачевич ВладимирКрасильниченко ОлегАтабаев Эрбол 71' (Лисакович Руслан ( 71') Глушков Никита СергеевичЮсупов Залимхан  76'Магомедов РажабИсаев Шамиль 70' (Абдурагимов Рамазан ( 70')
Запасные: Ибрагимов МагомедЛелюкаев АланВолк ДавидИбрагимов Камиль
Натабашвили Георгий  86'Засеев Азамат  38'Дауров Руслан  78' 78' (Тарба Заур ( 78'  84') Коротков Александр IIШавлохов ДавидБагаев Алан 28' (Кочиев Хетаг ( 28'  31') Чочиев АланДзахов ДавидХадарцев Батраз 46' (Гиоргобиани Николай ( 46') Норчаев Хусаин 46' (Гурциев Батраз ( 46') Машуков Ислам 78' (Плиев Константин ( 78')
Запасные: Мазурин АндрейТуаев ГеоргийГалоян АртурЦараев АланБутаев АллонПетров Максим Вячеславович
03 июня.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алания Динамо Махачкала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Арсенал Тула Арсенал Тула
6
0
2.47 3.15 3.00
Видео
Окончен
Краснодар-2 Краснодар-2
Шинник Шинник
4
0
3.15 3.20 2.32
Видео
Окончен
Енисей Енисей
Волга Ульяновск Волга Ульяновск
0
0
1.84 3.50 4.40
Видео
Окончен
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Алания Алания
1
2
3.55 3.15 2.18
Видео
Окончен
Уфа Уфа
ФК Кубань ФК Кубань
1
2
1.94 3.45 3.95
Видео
Окончен
Родина Москва Родина Москва
Рубин Рубин
0
0
3.50 3.25 2.14
Видео
Окончен
Балтика Балтика
Велес Москва Велес Москва
2
1
1.68 4.10 4.50
Видео
10 мин
КАМАЗ КАМАЗ
Нефтехимик Нефтехимик
0
0
2.65 3.00 2.90
Видео
10 мин
Акрон Акрон
Волгарь Волгарь
0
0
2.00 3.35 3.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Июня
16:02 · Россия. Первая лига
«Волга» финишировала последней, не сумев забить «Енисею»
16:02 · Россия. Первая лига
«Алания» одолела «Динамо» из Махачкалы благодаря грубой ошибке голкипера
16:01 · Россия. Первая лига
«Родина» с «Рубином» не смогли открыть счёт
15:59 · Россия. Первая лига
«Велес» не смог отобрать очки у «Балтики» и покидает Первую лигу
15:54 · Россия. Первая лига
«Краснодар-2» попрощался с Первой лигой 4 мячами в ворота «Шинника»
10:58 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» забил шесть мячей в ворота «Арсенала»
02 Июня
16:36 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» проявляет интерес к Магомеду-Шапи Сулейманову
16:12 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Рубина» Кузьмин отреагировал на информацию об интересе казанского клуба к Осинькину
16:08 · Россия. Первая лига
Фанаты «Алании» просят помощи у Путина 5
01 Июня
10:09 · Россия. Премьер-лига
Салтыков: «Дзюба — большой пример для каждого» 1
31 Мая
23:59 · Россия. Первая лига
Александр Кержаков отреагировал на слухи, что он может возглавить «Волгарь» 1
22:07 · Россия. Первая лига
Радимов: «Той же «Балтике» «Ленинградец» точно не соперник» 2
20:29 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» допустили, что Терехов станет усилением для команды
19:52 · Россия. Премьер-лига
В «Балтике» заявили, что клуб должен стать символом Калининградской области
15:43 · Россия. Первая лига
В «Волгаре» высказались о возможном назначении Кержакова главным тренером команды
Все новости
Рекомендуем